Сегодня, 25 июня, еще один двор дома в центре Саратова стал красивее. Об этом рассказывает корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

Дом на углу Горького и Рабочей был построен в 1938 году специально для преподавателей Саратовского университета, и уже давно стал символом Саратова. Он видел проводы на фронт в 40-х, хрущевскую оттепель 60-х, брежневский застой 70-х, развал перестройки, новейшее время. По сути, этот дом стал символом эпохи.

Историчность этого дома заключается в простом. В его дворе, между трансформаторной будкой и забором Саратовский семинарии, приютилась стела с именами сотрудников и студентов СГУ, которые с этого двора уходили на фронт, и не вернулись с него.

Такое историчное здание не смогло не стать объектом внимания издательского холдинга «Волга-Медиа» и компании Greenway для волонтерского озеленения.

— Наш дом строился в 1938 году для профессорско-преподавательского состава СГУ. Он давно был в запустении. А то, что сегодня произойдет у нас — это настоящее преображение! Мы будем поддерживать эту красоту, и заботиться о высаженных цветах и деревьях! – говорит старожил дома Маргарита Ремезова.

Идея была поддержана депутатами областной и городской думы.

— Очень символично, что благодаря таким инициативным людям, как команда «Аргументов и фактов» и Greenway, благоустраиваются саратовские дворы. Таки общественные инициативы помогают сделать жизнь жителей города комфортнее. Ведь, что для нас важно, чтобы заходя во двор после тяжелого трудового дня можно было увидеть уютный благоустроенный двор. Конечно, сегодня много делается правительством для этого. Но активная поддержка граждан очень важна.

Второй момент — благоустройство территории вокруг памятника сотрудникам СГУ, которые погибли на фронте. Очень символично, что это произошло в те дни, когда мы вспоминаем о том, что 80 лет назад на нашу землю напал враг. Мы помним о подвиге наших людей. Организаторы акции своими делами еще раз подтвердили это, — говорит депутат облдумы Евгений Ковалев.

Задумка не была бы реализована благодаря ландшафтному дизайнеру Екатерине Овчаренко, которая продумала и проект озеленения двора и то, как высадить растения вокруг мемориала.

— Это отличная акция, спасибо организаторам за ее проведение и за приглашение. Двор преобразился. Порадуются этому не только жители дома по улице Горького, 6, но и соседних, двор-то общий. Радует, что сами жители принимают активное участие и обещают ухаживать за растениями. Хочу сказать, что мы проводили акции во время избирательной кампании, сейчас проводим. И всегда стараемся привлекать жителей. Везде есть активные люди, которые готовы помочь, участвуют в работах. Это важно. Без общего участия не будет порядка в каждом подъезде, каждом дворе. И потом уже — в городе, области, стране, — считает депутат гордумы Валерий Козлов.

Благодаря общим стараниям волонтеры обустроили двор и территорию вокруг памятника.

— Я рада, что компания смотрит не только на продвижение своих продуктов, но работает гораздо глобальнее, шире: это экология дома, влияние через каждого человека на планету. Обеими руками за, что компания поддерживает социальные проекты. Экология она же не может быть отдельным предметом, это широкое понятие. Мы в том мире, когда по другому не можем, надо уже смотреть, что мы оставим нашим детям.

Поэтому я откликнулась сразу, как только компания объявила, что вместе с АиФ участвует в таком проекте, я вызвалась приехать в Саратов.

Это первая акция, совместная с АиФ. Саратов третий город, всего выбрано десять. Но, насколько я знаю, компания готова увеличить масштаб.

Мне очень нравится, как здесь посажено, как и что подобрано, сразу чувствуется, что работал флорист, ландшафтный дизайнер. Нравится, что это не однолетники, а на много лет вперёд высажена зелень, — отмечает представитель компании Greenway Елена Колегова.

Генеральный директор «АиФ-Саратов» Мария Усова подвела свой итог стараниям по благоустройству двора.

— Наша редакция — это часть большой системы издательского дома «Аргументы и Факты». Мы с радостью поучаствовали в федеральном проекте. Сегодня приняли эстафету у Иркутска. Двор для озеленения, который мы выбрали вместе с Greenway в Саратове, — непростой. Мы здесь не только занимаемся экологией двора, но и в некотором роде экологией памяти. Мы не только создали клумбы и высадили деревья у дома, но и благоустроили территорию памятника, которые здесь же находится. Он установлен в честь погибших в Великой Отечественной войне работников, преподавателей и студентов института, которые уходили на фронт отсюда, из этого двора. Многие из них в него уже не вернулись. Поэтому мы считаем эту акцию правильной и будем продолжать ее, — прокомментировала Мария Усова.