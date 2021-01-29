Журналисты телеграм-канала Mesh проникли в так называемый «Дворец Путина» и показали его изнутри.
Как видно на кадрах видео, здание не достроено. Работы завершены только на фасаде, внутри комнат еще идут строительные работы. Проект завершится не раньше, чем через пять лет. Предназначение здания и имена его владельцев узнать не представилось возможным.
То,что показал мэш совершенно ничего не доказывает и не проясняет.За неделю,которая у них была можно запросто всё ободрать.Ребята,это спецслужба.Они и не на такое способны.Как минимум 5 лет существует этот дворец или более.И что,всё это время там голые стены?Не серьёзно.Час на съёмку,имена владельцев не раскрыты,что было раньше до обдирки неизвестно.Скучно,девушки.Фуфло это всё.Какие это журналисты?Там родственник дружка Его Величества.