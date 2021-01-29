Журналисты телеграм-канала Mesh проникли в так называемый «Дворец Путина» и показали его изнутри.

Как видно на кадрах видео, здание не достроено. Работы завершены только на фасаде, внутри комнат еще идут строительные работы. Проект завершится не раньше, чем через пять лет. Предназначение здания и имена его владельцев узнать не представилось возможным.