Эксперты Авито выяснили, что в ноябре спрос на зимние спортивные товары вырос в Саратове- на 38% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба сайта.

Также эксперты отметили, что чаще саратовцы прибегают к доставке. Самыми популярными предметами для покупок оказались детские товары для зимних развлечений, а также снаряжение для лыжного спорта, хоккея и сноубординга.

В ноябре вырос не только рост спроса на снаряжение, но и рост предложения. Сейчас на площадке представлено около полумиллиона объявлений с зимними товарами.