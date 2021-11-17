Управление безопасности жизнедеятельности по Саратовской области готовится к наступлению жизненного сезона. О мерах по обеспечению безопасности населения рассказал УБЖД Юрий Юрин.

Органы местных самоуправлений по Саратовской области получают указания по организации безопасности во всех сферах. Рекомендации направлены в МЧС, службу спасения, а также в коммунальные службы населенных пунктов. На данный момент уточняются методы эффективного взаимодействия между различными ведомствами.

На рассмотрении находится проект о запрете выхода на лед, который будет действовать в период начала зимы, когда лед еще недостаточно толстый и с началом потепления, когда лед уже будет таять. Производится активный сбор мест, в которых вероятны несанкционированные выходы транспорта на лед. Там планируется поставить специальные баррикады, чтобы недопустить выезда или случайного выкатывания автомобилей на лед. Рассматриваются санкции, которые будут применяться к нарушителям.

Ведется сбор информации о технике и силах, которые можно будет привлечь в случае черезвычайных ситуаций. Экстренная служба 112 приведена к постоянной эксплуатации.

Также глава УБЖД отметил, что некоторые турбазы обращались с просьбами продлить для них навигацию но водных пространствах. Однако, это невозможно, так как среднесуточная температура опустилась до небезопасного уровня. С 25 ноября в водное пространство смогут выходить только суда, специально предназначенные для навигации в условиях низкой температуры.