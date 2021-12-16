Сегодня, 16 декабря, на брифинге министерства здравоохранения Саратовской области рассказали о предстоящих зимних каникулах для школьников.

-Пока мы видим, что ежедневно снижается количество зарегистрированных случаев. Падает госпитализация. Конечно, мониторинг ведется и не прекращается.

Если рекомендации будут необходимы по эпидемиологической ситуации в регионе, они будут даны, — сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Игорь Вяткин.

Таким образом, зимние каникулы школьникам не продлят.