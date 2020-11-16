На этой неделе в Саратовской области установится зимний характер погоды. Об этом сообщил глава регионального гидрометцентра Михаил Болтухин.

— В нашем регионе зима устанавливается на пару недель раньше календарного времени, этому не стоит удивляться,— отметил Болтухин.

Из-за западного антициклона температура опустится до -2 , местами -7 градусов. К концу недели циклон уйдет на восток области, но значительного повышения температуры ожидать не стоит. Существенных осадков по области также не предвидится.

— В неглубоких реках области уже начался процесс образования ледяного покрова, передвигаться по такому льду смертельно опасно, — предупредил Михаил Болтухин.