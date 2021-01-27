Сегодня в пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция руководителя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской, посвященная зимнему отдыху в регионе.

— Здоровый отдых — мировой тренд. Люди стали выбирать отдых, направленный на продление жизни, единение с природой. В Саратовской области такой отдых предоставляют санаторные комплексы, — рассказала Виктория Бородянская.

По ее словам, в области 20 санаториев в 12 районах области и Саратове. Они могут одновременно разместить 4,3 тысячи граждан. В санаториях могут находиться люди с болезнями кровообращения, опорно-двигательного аппарата, кожи, туберкулёза.

В 2020 году, несмотря на коронавирус, в санаториях размещено 21,5 тысячи отдыхающих. На новогодние праздники заполненность была 45 процентов — почти три тысячи человек.

Также в сфере здорового отдыха Виктория Бородянская упомянула термы в Хвалынском районе, в 2021 году планируется, По ее словам, подобные термы в наступившем году появятся еще и ближе к Саратову.