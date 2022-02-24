Депутат областной Думы, президент Федерации биатлона Саратовской области Зинаида Самсонова отметила достижения российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине. А также поделилась мнением о развитии этого вида спорта в регионе.

— Наш саратовский спортсмен Александр Логинов завоевал сразу две медали. Мы гордимся его достижениями. Официально он сегодня представляет Тюмень, но первые шаги в биатлоне сделал именно в нашем городе.

— Поршнев и Калинина сегодня также представляют федерации биатлона других регионов. Но для того, чтобы талантливые спортсмены не уезжали, нужно стремиться к тому, чтобы в Саратове были полноценные условия для профессионального занятия биатлоном. — прокомментировала Самсонова.

Она добавила, что руководство региона поддерживает данную инициативу и уже подобрало подходящую площадку для ее реализации.

По словам Зинаиды Самсоновой, другим важнейшим параметром для развития не только биатлона, но и российского спорта, является поддержка со стороны государства детских тренеров.

— Именно первые тренеры дают ребенку путевку в большой спорт. Федеральное Правительство должно пересмотреть свое отношение к детским тренерам наших выдающихся спортсменов.