Депутат Саратовской областной думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Зинаида Самсонова поздравила земляков с Днем России.

— Дорогие саратовцы!

В День России мы традиционно отдаем дань уважения богатой истории нашей страны и ее многонациональной культуры, подчеркиваем значимость государственной целостности и независимости.

Но в этот день важно и помнить, что великая страна – та, где граждане живут достойно, не испытывают нужды, имеют все возможности применить свои знания и умения на Родине. В великой стране патриотизм – это, прежде всего, любовь к своему настоящему, тому, что вокруг!

Уверена, настанет время, когда каждый россиянин сможет чувствовать себя патриотом, а День России станет настоящим символом процветающей экономически великой страны. С праздником вас, дорогие земляки! — говорит депутат.