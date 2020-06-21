Председатель Совета РО Партии «Справедливая Россия», депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова поздравляет медиков с их профессиональным праздником.

— Уважаемые медицинские работники!

Дорогие доктора и фельдшеры, медсёстры и медбратья, санитары и санитарки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Всегда, особенно в тяжелые для нашей страны времена, вы были на передовой борьбы за здоровье граждан! Вот и сегодня вы встали на защиту россиян от новой опасной эпидемии, охватившей весь мир. Ежедневно, рискуя заразиться, вы делаете всё возможное, чтобы остановить коронавирус и спасти многие жизни!

Спасибо вам за верность долгу и подвижнический труд!

Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов в вашей благородной деятельности! — говорит Зинаида Самсонова.