Председатель Совета РО Партии «Справедливая Россия», депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова поздравляет медиков с их профессиональным праздником.
— Уважаемые медицинские работники!
Дорогие доктора и фельдшеры, медсёстры и медбратья, санитары и санитарки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Всегда, особенно в тяжелые для нашей страны времена, вы были на передовой борьбы за здоровье граждан! Вот и сегодня вы встали на защиту россиян от новой опасной эпидемии, охватившей весь мир. Ежедневно, рискуя заразиться, вы делаете всё возможное, чтобы остановить коронавирус и спасти многие жизни!
Спасибо вам за верность долгу и подвижнический труд!
Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов в вашей благородной деятельности! — говорит Зинаида Самсонова.