Председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская прокомментировала действия городской администрации по сносу газетных киосков.

— В Саратове давно идет уничтожение розничной продажи печатной продукции: то серьезно повышали арендную плату газетных киосков, то требовали изменить их дизайн и конфигурацию. Сейчас же забивают последний гвоздь в крышку гроба. Это экономический подрыв деятельности. Скажу больше: очередное наступление на свободу слова! Если люди пока могут купить СМИ в розницу, то вскоре это станет недоступным. У каждого свободного человека должен быть выбор. И у жителя нашей области должно быть право читать любимую газету. В Саратове этой возможности почти нет. Остатки киосков вот так зверски уничтожают. Это действительно повод обратиться в правоохранительные органы. Такие действия власти превращают Саратов в открытый каменный город без деревьев, в котором неуютно жить.

В Саратове давно идет уничтожение розничной продажи печатной продукции: то серьезно повышали арендную плату газетных киосков, то требовали изменить их дизайн и конфигурацию. Сейчас же забивают последний гвоздь в крышку гроба. Это экономический подрыв деятельности. Скажу больше: очередное наступление на свободу слова! Если люди пока могут купить СМИ в розницу, то вскоре это станет недоступным. У каждого свободного человека должен быть выбор. И у жителя нашей области должно быть право читать любимую газету. В Саратове этой возможности почти нет. Остатки киосков вот так зверски уничтожают. Это действительно повод обратиться в правоохранительные органы. Такие действия власти превращают Саратов в открытый каменный город без деревьев, в котором неуютно жить, — говорит Лидия Златогорская.

Напомним, городская администрация не провела вовремя конкурс на предоставление земельных участков под киоски, торгующие печатными изданиями. Это вылилось в возможное закрытие торговых точек, под угрозой потери работы оказались сотни людей. Сегодня пресс-службы мэрии распространила пространный комментарий по проблеме, прикрывшись формальными причинами.