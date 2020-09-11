С заявлением о краже в полицию обратились несколько жителей Саратова, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Первой 11 ноября 2019 года в полицию обратилась 31-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестные обокрали ее дачный дом в селе Шевыревка Татищевского района. Воры вынесли из дома электрический самовар, савбуфер, колонки, кухонный комбайн и плиткорез.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело, но виновника так найти и не удавалось.

Тем временем, 14 марта 2020 года в полицию обратился 63-летний мужчина, который рассказал, что из его дачного дома возле станции Курдюм Татищевского района вынесли имущество на семь тысяч рублей. Некий злоумышленник выставил оконную раму, залез в дом и украл качели, брезент, лейку, ведра.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время сотрудникам полиции удалось поймать 41-летнего ранее судимого за кражи жителя Саратова, который сознался в двух кражах. Вот только похищенное изъять у вора уже не удалось.