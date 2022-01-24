34-летний мужчина из Саратова должен был перечислять часть своих средств на содержание дочери, однако в результате неисполнения судебного решения накопилась значительная сумма долга.

В результате мер принудительного исполнения должнику был запрещен выезд за пределы страны. Кроме того, на его расчетные счета был наложен арест. Были составлены административные протоколы.

Суд, рассмотрев материалы дел, признал должника виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, а также административный штраф.

Свое наказание должник отбыл в местной администрации, где он на безвозмездной основе занимался работами по благоустройству. Если мужчина и дальше будет уклоняться от выплаты алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.