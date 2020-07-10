Суд признал 30-летнего жителя Энгельса виновным в покушении на кражу. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что ранее судимый за неуплату алиментов мужчина отбыл наказание и поспешил продолжить преступную карьеру.

17 декабря 2019 года он зашел в ТК «Лента» Энгельса и унес бутылку виски Macallan Fine Oak 15-летней выдержки объемом 0,7 литра. Злоумышленник спрятал алкоголь стоимостью свыше трех тысяч рублей под верхнюю одежду.

На выходе из магазина его задержали, теперь мужчине придется провести 160 часов на обязательных работах.