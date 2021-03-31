По решению суда 54-летнему балаковцу поменяли наказание с обязательных работ на лишение свободы и заключении под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Мужчину приговорили к 160 часам обязательных работ в ООО “Чайка”. Он злостно уклонился от отбывания наказания, а с 18 до 24 января не вышел на работу без уважительных причин и нарушал общественный порядок.

Злоумышленник скрывался от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Под конвоем его взяли под стражу.

Теперь он проведет 20 дней в колонии-поселении из расчета день за восемь часов обязательных работ.

Его взяли под стражу в зале суда.