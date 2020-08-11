Энгельсским районным судом 14 февраля 2020 года был вынесен обвинительный приговор в отношении отбывающего наказание 33-летнего мужчины за обвинение должностного лица в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает прокуратура по Саратовской области.

Известно, что мужчина без регистрации на территории РФ, ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений, обвинил сотрудника исправительной колонии в нанесении ему травм. Ранее рецидивист нанес себе травму, чтобы обвинить в этом охранника.

Разобравшись в искусственности доказательств, суд приговорил мужчину к еще двум годам лишения свободы в колонии особого режима. Суммарный срок мужчины, который ему предстоит провести в тюрьме, теперь составляет пять лет.

Рецидивиста такое суровое наказание не устроило, в апелляционном порядке он обжаловал приговор, который после повторного рассмотрения остался неизменным.