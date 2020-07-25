В Кировском районе Саратова совершено раскрытие грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Известно, что 19 июля в 16:50 в отделение полиции обратился 39-летний гражданин с заявлением о грабеже, совершенном с 14:00 до 15:00. Неизвестный мужчина возле Саратовского ТЮЗа насильно отобрал смартфон Samsung A3 стоимостью пять тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего безработного неоднократно ранее судимого мужчину, на счету которого много краж и грабежей.

Подозреваемый сознался в содеянном, похищенное мужчиной изъято.