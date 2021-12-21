Житель Саратова заявил о краже из его квартиры денег и драгоценностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Злоумышленник проник в жилище потерпевшего и вынес 20 тысяч рублей и драгоценности – золотые кольца, серьги с бриллиантами, серьги и цепочку с жемчугом. Сумма ущерба устанавливается.

Вскоре в отдел полиции доставили 39 летнего ранее судимого мужчину, который сознался в краже и пояснил, что продал драгоценности неизвестному и потратил деньги на личные нужды. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.