В Заводской отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что с его банковской карты списали почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Потерпевший 44-летний мужчина рассказал сотрудникам полиции, что на одном из известных сайтов его родственник разместил объявление о продаже гироскутера за семь тысяч рублей. Этот гироскутер принадлежал потерпевшему.

Через некоторое время мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести этот гироскутер по объявлению. Дабы оплатить товар, неизвестный попросил мужчину продиктовать номер карты и индивидуальные одноразовые коды, которые приходят в sms-оповещении.

После якобы произведенной оплаты товара, 44-летний мужчина обнаружил, что с его банковского счета было списано 47,172 тысячи рублей.