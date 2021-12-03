Не все новогодние украшения в городе вызывают праздничное настроение у жителей Саратова.

Магазин «Пятерочка» на улице Соляная, рядом с рынком «Пешка», немного отошёл от классики жанра оконного дизайна к новогодью.

На витрине торгового помещения художник, пожелавший остаться неизвестным, изобразил жутковатых и оттого трудно узнаваемых Деда Мороза со Снегурочкой. Плюс — северный медведь.

Все три сказочных персонажа вызывают многочисленные вопросы. Например, почему их лица-морды нездорового оттенка — от жёлтого до почти коричневого и словно отекшие от затяжные застолий с частыми здравицами.

Больше того, изображенные в необычном прочтении а-ля Поль Гоген символы Нового года угрюмы и даже где-то угрожающи…

— Что-то я не хочу таких персонажей на Новый год! Саратов, 1 декабря, 2021 год. Ул. Соляная, 12. Завтра все-таки зайду в магазин, спрошу, как у них так получилось, зачем, для кого, и почему? И смешно, и грустно... — иронизирует в Facebook опубликовавшая фото креатива от «Пятерочки» жительница Саратова под ником Vera Fides.