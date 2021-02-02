С 1 февраля процедура досмотра ручной клади и багажа введена на вокзальных комплексах Аткарск, Балаково, Ершов, Озинки, Пугачевск и Урбах. Вокзалы оснащены сертифицированными техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: ручными и стационарными металлодетекторами, аппаратурой радиационного контроля, обнаружения паров и следов взрывчатых веществ и другими техническими устройствами.

На эти цели в 2020 году было направлено более 350 миллионов рублей. Досмотр ручной клади и багажа проводят сотрудники подразделений транспортной безопасности, прошедшие соответствующее обучение и аттестацию.

В настоящее время аналогичные досмотровые зоны также действуют на железнодорожных вокзалах Саратова, Волгограда, Астрахани и Волжского. При проведении досмотровых мероприятий на этих объектах в 2020 году было пресечено семь попыток проноса запрещённых предметов.