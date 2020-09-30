Прокуратура Октябрьского района Саратова выяснила, что на счету ООО «Зоовыставка» есть ни одно нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нет графика общения животных с посетителями и ответственного за их контакты, отсутствует индивидуальная идентификация животных. Не исключено, что в зоопарк вместо нелегально выбывших животных поступают похожие.

Лекарства для зверей хранятся с нарушениями, кормят их тоже не так, как положено.

Директора организации оштрафовали на 33 тысячи рублей.