Сотрудница пункта временного содержания животных приняла участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Сегодня, 30 июня, сотрудница пункта временного содержания животных Галина Елисеева посетила избирательный участок, чтобы выразить свое отношение к поправкам, вносимым в Конституцию РФ.

Зоозащитница считает, что голосование по вопросу одобрения изменений в Основной закон страны назрело и крайне необходимо.

Галина Елисеева рассказала, что предлагаемая поправка о бережном отношении к окружающей среде и об ответственном обращении с животными касается непосредственно ее деятельности.

— Я считаю, что защита животных и экологии — это правильная задача государства. Это воспитывает юное поколение в правильном направлении – не губить природу, а защищать, — заявила зоозащитница.

Стоит отметить, что Галина Елисеева также поддержала инициативу о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести.