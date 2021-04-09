В ближайшие дни начнутся реставрационные работы на мемориальном

комплексе «Журавли» в Саратове. Об этом сообщили в городской администрации.

Альпинисты снимут со стелы вторую звезду, чтобы нанести на нее второй слой сусального золота. Как только позволит погода, подрядчик начнет работы на высоте.

Напомним, в прошлом году приводили в порядок звезду, которая

расположена со стороны парка. В этом году будет отремонтирована вторая.

По словам представителей МКУ «Капитальное строительство», эти элементы стелы не реставрировали уже около десяти лет. От воздействия атмосферных осадков в некоторых местах отшелушилось золотое покрытие. Работы по реставрации звезды должны быть завершены до конца апреля.