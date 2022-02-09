Жительнице Заводского района Саратова позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. О факте мошенничества сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Звонившая по стандартной схеме сообщила о подозрительных операциях по банковскому счету и попытке оформить на ее имя кредит. Для предотвращения несанкционированных действий и сохранности сбережений необходимо оформить встречный займ, деньги снять в банкомате и положить на безопасный счет. Женщина поверила и перевела на неизвестный счет 1 738 000 рублей.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело.