Глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ будет разбираться вокруг ситуации с Валерием Рашкиным.

Зюганов отметил, что КПРФ собирает все необходимые службы и уже дала соответствующие поручения контрольной комиссии. Главный коммунист России пообещал прокомментировать скандал, как только партия разберется в нем.

Ранее коммунисты называли обвинения против Рашкина в браконьерстве провокацией. Сам он заявляет также о провокации.

Однопартийцы пойманного с убитым лосем депутата назвали случившееся «сюрпризом», поскольку якобы «Рашкин никогда не увлекался охотой».