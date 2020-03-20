17 марта в управлении культуры администрации Энгельсского муниципального района доцент Поволжского института управления РАНХиГС Галина Паничкина провела семинар по организации проектной деятельности в учреждениях культуры Энгельсского района.

Участниками семинара стали начальник управления культуры администрации Энгельсского муниципального района Светлана Прокофьева, заместитель начальника управления культуры Наталия Шавырина, руководители и сотрудники учреждений культуры муниципального района.

Участники семинара обсудили возможности информационного обеспечения проектной деятельности на основе портала «Культура. Гранты России», а также возможности разработки и реализации проектов в сфере культуры и трудности, которые могут возникнуть при реализации проектов.

Представители сферы культуры рассказали о собственном опыте реализации проектов и обсудили возможности привлечения грантовой поддержки в деятельность учреждений культуры Энгельсского муниципального района.