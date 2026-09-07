Банк назвал города, где книги популярнее кино и театров

ВТБ составил рейтинг городов, жители которых выбирают книги чаще других видов культурного досуга и развлечений. Рейтинг составлен на основе транзакционной аналитики больших данных, проведенной командой GeoAI банка на основе данных Геоплатформы ВТБ.

При составлении рейтинга были проанализированы обезличенные траты держателей карт ВТБ за 2025 гг. в городах-миллионниках. Анализ учитывал покупки в категориях «книги», «театры», «кино», «экскурсии» и «музеи». Исследование проведено в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), участником которой является ВТБ.

Лидером рейтинга стал Воронеж: книжные покупки составляют 34% от всех «культурных» трат. На втором месте — Самара (30%), на третьем — Ростов-на-Дону (29%). Замыкают топ-5 Краснодар (28%) и Уфа (26%).

ВТБ также сравнил города по среднему чеку в книжной категории. Самый высокий показатель зафиксирован в Москве — 690 рублей за одну покупку, близкий результат у Ростова-на-Дону — 527 рублей. Далее следуют Краснодар — 510 рублей, Самара — 502 рубля и Нижний Новгород — 485 рублей.

Самым «молодым» читающим городом-миллионником страны стал Волгоград — средний возраст покупателя книг здесь составляет 41,6 года. Далее следуют Ростов-на-Дону (41,9 года), Краснодар (42,7 года), Казань (43.1 года) и Красноярск (43,3 года). В Волгограде также зафиксирована самая высокая доля покупателей моложе 30 лет — 25,6% при среднем показателе по миллионникам около 18%.

ВТБ также проанализировал книжные траты клиентов по месяцам 2025 года. Больше всего денег на книги клиенты потратили в августе — на 42,7% выше среднемесячного уровня, далее следуют декабрь (+27,2%) и сентябрь (+17,2%). Меньше всего книги покупали в мае и апреле — на 21% и 18,8% ниже среднего соответственно.

«Россия – традиционно читающая страна, и несмотря на постоянный рост потребления литературы в электронном виде, печатные книги по-прежнему востребованы и сохраняют значимую долю в культурных тратах. Такие исследования становятся возможны благодаря аналитическим функциям Геоплатформы ВТБ. Сервис позволяет анализировать расположения торговых точек, а также обезличенные транзакционные данные держателей карт, и выявлять реальные потребительские тренды в разных сферах жизни. Также Геоплатформа ВТБ помогает бизнесу и городским администраторам принимать решения на основе перечисленных данных — например, при выборе локаций для новых точек продаж, оценке покупательской активности в разных районах города или планировании культурных и социальных проектов», — сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.

ВТБ — один из технологических лидеров российского банковского рынка. Банк реализует масштабную программу ИТ-импортозамещения: все значимые объекты критической инфраструктуры переведены на отечественные платформы, на российских решениях работают абсолютное большинство прикладных и операционных систем, а также баз данных. Цифровые сервисы банка ежедневно используют десятки миллионов клиентов.