«ЭнергосбыТ Плюс» определил лучшие дома Саратова и Балакова

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил список домов, жители которых показали лучшую платёжную дисциплину по итогам отопительного сезона.

В Саратове самые ответственные клиенты компании проживают в домах по адресам: улица Новоузенская, 24/32; улица имени Пономарёва П.Т., 21; улица имени Горького М.А., 25; улица Большая Садовая, 210.

В Балакове самыми добросовестными плательщиками за отопление и горячую воду стали жители домов на улице Трнавской, 29 и 73; улице 30 лет Победы, 38; улице Ленина, 60. Своевременная оплата – это основной источник закупки топлива для станций, финансирования летних ремонтов энергообъектов, реконструкций и перекладок тепловых сетей в Саратове и Балакове. Без платежей жителей невозможно подготовить оборудование к новому отопительному сезону и гарантировать тепло и комфорт в квартирах зимой.

Энергетики благодарят всех клиентов, которые полностью оплачивают потреблённые коммунальные услугисвоевременно, и рекомендуют остальным жителям следовать их примеру. Без банковской комиссии сделать это можно в личном кабинете на официальном сайте компании https://saratov.esplus.ru/ и в мобильном приложении«ЭнергосбыТ+».