Мусоросортировочные комплексы «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове приняли более 346,5 тыс. тонн отходов  

С начала года мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове приняли свыше 346,5 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.

Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом рост поступления ТКО зафиксирован на обоих комплексах: на энгельсский объект с начала года поступило больше на 1%, на балаковский — на 13%.

Все транспортированные мусоровывозящими компаниями отходы проходят на объектах «Ситиматик» обработку и сортировку в соответствии с требованиями экологического законодательства и внутренними регламентами. Из общего потока ТКО извлекаются полезные фракции, которые отправляются на переработку.

Специалисты саратовского регоператора отмечают, что увеличение объемов мусорообразования прослеживается уже на протяжении нескольких лет. В результате ежегодно для транспортирования ТКО и КГО требуется большее число рейсов спецтехники, как вывоза отходов с площадок, так и для их перевозки с мусороперегрузочных станций на мусоросортировочные комплексы. Это неизбежно влечет за собой существенный рост затрат на топливо и ремонт спецтехники. Однако данные затраты не в полном объеме учитываются в едином тарифе регоператора.

Напомним, мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балаково, а также сеть из 20 мусороперегрузочных станций, были построены АО «Ситиматик» в рамках концессионных соглашений с Правительством Саратовской области. Объекты оснащены современным оборудованием и работают в соответствии с требованиями экологической безопасности, минимизируя негативное влияние твердых коммунальных отходов на окружающую среду.