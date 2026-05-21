Панков с жителями Балашова наметил пути решения проблем ЖКХ

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал об итогах рабочего совещания в Балашове.

«Как и договаривались с жителями, в Балашове провели совещание по проблемам ЖКХ. На встречу пришли старшие по домам и представители управляющих компаний. Пригласил руководителей ответственных структур — фонда капремонта и Госжилинспекции. Чтобы разъяснить людям ситуацию по каждому дому и обращению.

Старшая по дому №28 на ул. Титова считает, что им выделено недостаточно средств. А на соседний дом меньшей площади выделено больше. Она рассказала, что аукцион по капремонту объявляли несколько раз, но подрядчики не идут. Договорились, что на место выедет проектировщик и проверит смету.

Жители Пугачевской, 334 неоднократно обращались из-за текущей кровли. Квартиры верхних этажей затапливает и проводка замыкает. Дом уже внесен в краткосрочный план, но к проекту подрядчика много нареканий. Ситуацию взяли на контроль, чтобы должным образом пройти все необходимые процедуры.

На Луначарского, 118 после проведенного капремонта продолжает течь кровля. Попросил руководителя фонда Юлию Вихляеву выехать на объект. Отмечу, спрос за качество с подрядных организаций будет строгий.

Жители Балашова справедливо требуют с управляющих компаний качественного содержания. Не все добросовестно выполняют свои обязательства. Некоторые прикрываются низкими тарифами на содержание жилья. Пришлось напомнить, что существует правовой механизм. В нем есть перечень работ, которые обязательны к исполнению. Каждая УК обязана проводить обследование состояния имущества и дать жителям экономически обоснованный тариф.

Госдума приняла решение, что ценообразование должна контролировать ФАС. Люди должны понимать, сколько уходит на содержание их дома, а сколько в карман УК. Ведь там, где не убирают подъезды, дворовую территорию и некачественно содержат общедомовое имущество, исправно выплачивается зарплата сотрудникам УК.

С жителями договорились, что по каждому дому будет составлен график работ и поручений. Вместе будем контролировать их исполнение», — отметил Николай Панков.