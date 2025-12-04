Саратовцам рассказали о природных богатствах Прихоперья в Балашовском районе

В Саратове открылась экспозиция «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам». Информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

О чем выставка?

Мероприятие прошло в областном краеведческом музее 28 ноября. Выставка позволяет представить уникальные природные богатства Прихоперья, расположенного в Балашовском районе.

Экспозиция знакомит с особо охраняемыми природными зонами саратовского Прихоперья, созданными для сохранения уникальной флоры и фауны. На выставке можно увидеть живописную хоперскую долина, Арзянский бор со старыми соснами и редкими растениями, песчаные обрывы Никольевской кручи и Тарасовой горы, покрытые сосновым лесом и многое другое.

Об уникальной природе

Во время посещения выставки можно увидеть гнезда большой выпи, чирка-свистунка, белой трясогузки и кукушки с кладками яиц. Кроме этого, экспонируются гербарии и макеты трав, спилы различных пород деревьев. Созданию выставки предшествовали музейные экспедиции по сбору материалов об охраняемых территориях.

Четыре особо охраняемые природные зоны Балашовского района – часть 99 ООПТ Саратовской области. По словам консультанта отдела недропользования и ООПТ регионального минприроды Олега Василенкова, эти территории обладают богатейшей растительностью, включая редкие виды и старые деревья, что представляет огромную ценность для будущих поколений. Специалист отмечает, что охрана этих зон помогает сохранить экологическое равновесие и природное наследие.

К экологическому просвещению

Выставка дополнена интерактивными компонентами, позволяющими будущим путешественникам лучше усвоить правила посещения заповедных зон. Желающие могут принять участие в специально разработанной настольной игре «Путешествие по Хопру». Она позволяет не только проверить имеющиеся знания о природе, но и получить новые интересные сведения. Видеоролик знакомит посетителей с живописными пейзажами Хопра.

Мероприятие формирует бережное отношение к природе, а также способствует экологическому просвещению населения через рост знаний о редких видах растений, усвоение правил поведения в заповедниках и многое другое. Развитие ООПТ соответствует целям и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова