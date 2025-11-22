Саратовская область стала одной из лучших в тушении лесных пожаров в этом году

По скорости реагирования на лесные пожары Саратовская область продемонстрировала один из лучших результатов среди субъектов РФ.

Пожаротушение в лесах: итоги 2025

По словам главы Рослесхоза, Ивана Советникова, озвученным на итоговой пресс-конференции, посвященной итогам пожароопасного сезона 2025 года, область вошла в пятерку лидеров по оперативному устранению очагов огня. Информация об этом размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Анализ показал, что практически все (абсолютно 100%) лесные пожары, зарегистрированные в регионе, были ликвидированы в течение суток с момента обнаружения. Этот показатель существенно превосходит общероссийский, установленный на уровне 94%.

Пожароопасный период в Саратовской области длился с 24 марта по 31 октября. Приказ о завершении сезона повышенной опасности пожаров в лесах был подписан 1 ноября министром природных ресурсов и экологии области Константином Дорониным. «Установить окончание пожароопасного сезона 2025 года в лесах на территории Саратовской области в связи с понижением среднесуточных температур воздуха и выпадением на территории области осадков», — указывалось в документе.

За этот период система дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз) зафиксировала более 1300 термоточек, распространившихся на площади, превышающей 21 тысячу гектаров. Наиболее уязвимыми территориями оказались Краснокутский, Новоузенский, Энгельсский, Вольский и Дергачевский районы.

Ответственность каждого

В пожароопасный период важно оперативное поведение, внимательное и осознанное отношение со стороны каждого желающего посетить лес. Для гарантии безопасности от пожаров в лесах, располагающихся на землях лесного фонда во всех лесничествах, кварталах и выделах, действовал ряд запретов. Во-первых, нельзя было использовать любой открытый огонь, включая разведение костров, как непосредственно в лесу, так и на прилегающих территориях. Во-вторых, запрещалось передвижение любых транспортных средств в пределах лесных массивов. Исключение составляли дороги общего пользования и проезд, связанный с обеспечением охраны лесов. В-третьих, во время действия повышенной пожарной опасности на землях лесного фонда и прилегающих к лесу участках категорически запрещалось разводить костры, сжигать отходы, солому, остатки после уборки урожая или вырубки леса, а также проводить любые работы, связанные с риском возникновения пожара.

В случае обнаружения очага лесного пожара или задымления вблизи лесных насаждений можно было сообщить об этом по единому номеру экстренных служб «112», дежурному по ближайшему лесному хозяйству или лесничеству, на горячую линию лесной охраны 8 800–100–94–00 либо в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области по телефону «490–516».

Предпринимаемые меры

Для эффективной координации тушения лесных пожаров в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области круглосуточно функционирует диспетчерская служба лесного хозяйства, обеспечивающая оперативное информирование и координацию усилий лесопожарных подразделений. С апреля аналогичные диспетчерские службы были развернуты во всех лесохозяйственных учреждениях. В целях быстрого реагирования на возникающие очаги возгорания в лесхозах было сформировано 25 команд пожаротушения, общая численность личного состава которых составила 266 человек. Активно применялась практика межрайонного взаимодействия, когда в тушении пожара одновременно участвовали несколько групп, что позволило сократить время ликвидации возгораний и минимизировать нанесенный ущерб. Проводимые мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Материалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Министр природных ресурсов и экологии области, Константин Доронин, выразил уверенность в том, что благодаря принятым мерам безопасность населения и сохранность лесных ресурсов находятся на должном уровне. В настоящее время началась подготовка к пожароопасному сезону 2026 года, включающая разработку детальных планов тушения лесных пожаров для каждого лесничества.

Дуся Иванова