Саратовские энергетики обсудили со старшими по домам вопросы теплоснабжения и подготовки к зиме

Эксперты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» выступили ключевыми спикерами на обучающем семинаре для старших по домам Саратова, который прошёл в городском комитете по жилищно-коммунальному хозяйству.

Участники мероприятия обсудили вопросы окончания отопительного сезона, технологические процессы перехода энергооборудования на летний режим работы и необходимость подготовки внутридомовых тепловых узлов к следующей зиме.

Энергетики разъяснили жителям, что после окончания отопительного сезона управляющие компании обязаны провести комплекс работ по подготовке внутридомовых систем к следующему осенне-зимнему периоду. Специалисты подчеркнули, что грамотная и своевременная подготовка напрямую влияет на тепло и комфорт в квартирах зимой.

Не обошли и тему начислений за отопление.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили, как формируются цифры в квитанциях: по показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учёта либо по нормативу (в случае отсутствия счётчиков или непредоставления показаний).

Итогом встречи стало важное напоминание: жители вправе контролировать действия своей управляющей компании, запрашивать у неё отчёты о проделанной работе и акты готовности дома к отопительному сезону.

«Не первый раз участвую в подобных встречах и считаю их очень полезными. Специалисты дают новые знания и важную информацию, которая помогают разобраться в актуальных вопросах жилищно-коммунального хозяйства», — поделилась впечатлениями жительница Саратова Елена Федина.

Также сотрудники Саратовских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей об адресах и сроках проведения летних гидравлических испытаний тепловых сетей.