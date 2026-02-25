Саратовский филиал «Т Плюс» приступает к реализации ремонтной программы 2026 года на тепловых электростанциях в Саратове и Балакове

Компания начинает активную фазу подготовки генерирующего оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Комплекс запланированных мероприятий охватит все производственные объекты филиала и направлен на обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей в условиях пиковых зимних нагрузок.

В рамках ремонтной кампании энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт восьми единиц основного оборудования. В их числе — два турбоагрегата, генератор, трансформатор, а также четыре энергетических котла.

Помимо этого, на станциях пройдут текущие ремонты 49 единиц основного оборудования, включая генераторы, трансформаторы, водогрейные и энергетические котлы. Отдельный объём работ запланирован на объектах вспомогательной инфраструктуры, зданиях и сооружениях.

Ремонтная программа стартует уже на текущей неделе. Первой площадкой для проведения работ станет Саратовская ТЭЦ-5, где специалисты приступят к текущему ремонту котла и турбины. Все мероприятия будут выполняться в строгом соответствии с утвержденными графиками и в штатном режиме. При составлении планов ремонтов особое внимание уделено минимизации какого-либо влияния на потребителей: традиционно работы на генерирующих объектах проходят без внешних проявлений и неощутимы для жителей городов.

Основной этап ремонтов развернётся после завершения действующего отопительного сезона, что позволит без перерывов в теплоснабжении пройти текущий зимний период и поэтапно подготовить оборудование к новым холодам. Ремонтная кампания продлится до сентября: к моменту старта следующего отопительного сезона все системы будут функционировать в оптимальном режиме, обеспечивая бесперебойную подачу тепла и электроэнергии жителям Саратовского региона.