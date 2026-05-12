Саратовский регоператор направил председателям СНТ и ГСК уведомления о проведении акции «На грядку – без пени»

Председатели садоводческих товариществ и гаражных кооперативов получили адресные уведомления о возможности принять участие в акции «На грядку — без пени», которую проводит саратовский регоператор по обращению с ТКО.

Письма были направлены по электронной почте и на бумажном носителе всем потенциальным участникам.

В рамках акции СНТ и ГСК могут избежать оплаты начисленных пени. Для этого необходимо оплатить сумму основного долга либо заключить соглашение о рассрочке, а также подключить личный кабинет юридического лица по ссылке: https://64.citymatic.ru/ в разделе «Юрлицам». Все участники должны иметь подписанный с саратовским регоператором договор на услугу по обращению с ТКО или заключить его во время действия акции. Предложение не распространяется на те СНТ и ГСК, чья задолженность уже подтверждена судебным решением.

Напоминаем, что победители будут определены с помощью генератора случайных чисел в каждой группе участников (отдельно среди СНТ и отдельно среди ГСК). Все победители получат ценные призы, полезные для всех членов товариществ.

Подробная информация о порядке участия в акции «На грядку — без пени» опубликована на официальном сайте Саратовского филиала «Ситиматик» в разделе «Документы» https://64.citymatic.ru/documents. Также дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.