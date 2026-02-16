Саратовский регоператор назвал адреса контейнерных площадок, которые своевременно чистили от снега

В зимний период, особенно в первые дни после обильных снегопадов, собственникам мест накопления ТКО необходимо максимально оперативно расчищать их от снега и наледи, чтобы вывоз отходов был обеспечен в соответствии с графиком.

Специалисты Саратовского филиала компании «Ситиматик» на основании обращений жителей и отчетов экипажей мусоровывозящих компаний ежедневно оценивают состояние контейнерных площадок, прилегающей к ним территории и подъездных путей.

По результатам мониторинга специалисты регоператора выявили в Саратове положительные примеры содержания контейнерных площадок, где собственники своевременно очищали их от снега и обеспечивали свободный доступ для транспортирования контейнеров с отходами:

Октябрьский р-н, Клиническая, 8/18 (УК «Очаг») Фрунзенский р-н, ул. Мичурина, 18/68 (ООО УК «Гермес») Кировский р-н, ул. Зарубина, 125/135 (ЖСК «Пилон-99») Ленинский р-н, ул. Бардина, 8 (АО «ИНТЕКОР») Заводской р-н, ул. Левина, 9 (ООО «У-Сервис») Волжский р-н, ул. Чернышевского, 223/231 (ЖСК «Салют-66», ЖСК «Мелиоратор», ТСЖ «Вита»)

Отметим, что это не полный перечень контейнерных площадок, где собственники ответственно выполняют свои обязанности, – таких мест больше. Однако еще больше мест, где в первые дни и даже недели после снегопада управляющие организации не спешат расчищать площадки от снега. Именно от жителей ближайших домов поступает большинство жалоб на нарушение графика вывоза ТКО.

Напоминаем, в соответствии с Федеральным законом № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» обязанность своевременно расчистить территорию места накопления отходов лежит на его собственнике (управляющая организация или органы местного самоуправления).

Саратовский филиал «Ситиматик» выражает благодарность управляющим компаниям, которые ответственно подходят к выполнению своих обязанностей. Только совместными усилиями всех участников отрасли по обращению с ТКО контейнерные площадки будут находиться в нормативном состоянии.