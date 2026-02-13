Саратовский регоператор предлагает передать вывоз крупногабаритных отходов муниципальным предприятиям

Саратовский региональный оператор по обращению с ТКО готов передать функции по вывозу крупногабаритных отходов муниципальным предприятиям региона.

В этом случае будет обеспечен повышенный контроль за вывозом КГО со стороны органов местного самоуправления, и каждый район или город смогут самостоятельно регулировать частоту вывоза таких отходов.

В настоящее время вывоз ТКО и КГО на территории Саратовской области обеспечивается подрядчиками регоператора, которые были определены по результатам конкурентных процедур. В случае положительного решения со стороны органов муниципальной власти подрядчики регоператора возьмут на субподряд организации, которые будут определены в каждом районе области как ответственные за вывоз крупногабаритных отходов. Оплата таким организациям будет производиться в соответствии с утвержденным для саратовского регоператора тарифным решением.

Органы местного самоуправления смогут самостоятельно определять график вывоза КГО исходя из объема и темпов его образования. Также создается возможность для муниципалитетов законно и с соблюдением территориальной схемы обращения с отходами транспортировать на лицензированные полигоны строительные и растительные отходы, захламляющие территории вокруг контейнерных площадок. Привлечение муниципальных организаций к транспортированию крупногабаритных отходов в каждом районе области повысит контроль за соблюдением правил складирования КГО и качеством их вывоза, что положительно скажется на экологической обстановке.