Саратовский регоператор рассказал, как после отпуска получить перерасчет за вывоз мусора

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает гражданам, вернувшимся из отпусков, о возможности получить перерасчет за услугу по вывозу ТКО.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 оформить перерасчет можно при отсутствии по месту регистрации более пяти календарных дней.
Если у потребителя в собственности несколько объектов недвижимости, то скорректировать начисления возможно только там, где абонент зарегистрирован. Также перерасчёт производится только за полные календарные дни отсутствия, то есть день отъезда и день возвращения в учет не идут.
Чтобы получить перерасчет в связи с временным отсутствием, необходимо подать в адрес саратовского регоператора заявление в свободной форме и приложить следующие документы:
- правоустанавливающие документы на жилое помещение (выписку ЕГРН/ свидетельство о праве собственности);
- документы, подтверждающие период временного отсутствия потребителя. Например, копия командировочного удостоверения, справка о санаторном лечении, счета за проживание в гостинице, проездные билеты (полный перечень указан в п. 93 Правил N 354). При этом чеки на оплату бензина не являются подтверждающим документом;
- адресно-справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных в жилом помещении, принадлежащем заявителю на праве собственности.
Документы важно направить не позднее 30 дней после возвращения. Это можно сделать любым удобным способом, в том числе и дистанционно: через сервис обращений в личном кабинете саратовского регоператора для физлиц: https://citymatic64.aisgorod.ru/, электронную почту eirc@sarenergo.ru или roso@citymatic.ru. Также можно обратиться очно в офис регоператора (г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10) или пункты обслуживания ПАО «Саратовэнерго» (полный перечень адресов доступен по ссылке: https://www.saratovenergo.ru/about/contacts/territorial-divisions/).
За дополнительной информацией жители региона могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала «Ситиматик» по тел.: + 7 (8452) 25-64-90.