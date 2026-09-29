Саратовский регоператор рассказал, как после отпуска получить перерасчет за вывоз мусора

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает гражданам, вернувшимся из отпусков, о возможности получить перерасчет за услугу по вывозу ТКО.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 оформить перерасчет можно при отсутствии по месту регистрации более пяти календарных дней.

Если у потребителя в собственности несколько объектов недвижимости, то скорректировать начисления возможно только там, где абонент зарегистрирован. Также перерасчёт производится только за полные календарные дни отсутствия, то есть день отъезда и день возвращения в учет не идут.

Чтобы получить перерасчет в связи с временным отсутствием, необходимо подать в адрес саратовского регоператора заявление в свободной форме и приложить следующие документы: