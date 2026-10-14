Саратовский регоператор: стоимость транспортировки ТКО рассчитана по тарифу и фактическим объемам перевозок

Саратовский филиал «Ситиматик» объявил закупку услуг на транспортирование ТКО в рамках установленного для регионального оператора тарифа.

МУП «Дорожник» обратился с жалобой в УФАС по Саратовской области на условия торгов по Заводскому району.

На протяжении нескольких последних лет саратовский регоператор в рамках договоров с мусоровывозящими компаниями компенсировал им разницу между расходами, заложенными в тариф, и реальными затратами на транспортирование ТКО. Так, в 2025 году компания «Ситиматик» за счет собственных средств компенсировала мусоровывозящей компании 40% общей суммы договора по вывозу отходов из Заводского района.

В рамках объявленных конкурсных процедур начальная минимальная стоимость услуг по транспортированию ТКО по каждому лоту определена на основании установленного тарифа, фактической массы отходов, вывезенных в 2025 году, и общего пробега мусоровозов. В частности, маршрут спецтехники в Заводском районе от контейнерных площадок до расположенного в этом районе полигона ТКО значительно короче, чем по другим лотам, что пропорционально отражено в итоговой стоимости будущего договора.

Прочие лоты также сформированы по стоимости, заложенной в действующий тариф, подход к формированию цены всех лотов одинаковый.

Проблема недостаточности тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории Саратовской области неоднократно поднималась регоператором. Действующий тариф не учитывает в полном объеме реальные затраты на транспортирование отходов, в том числе не позволяет в необходимом объеме обновлять парк спецтехники и повышать заработную плату экипажам мусоровозов.

«Ситиматик» безусловно поддерживает желание потенциальных участников торгов проверить обоснованность условий закупки и соответствие затрат, заложенных договоре в соответствии с тарифом, рыночной цене услуги на вывоз, и готов представить профильным органам все необходимые документы и расчеты.