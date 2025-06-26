Саратовский регоператор взыскал с должников за вывоз ТКО более 31 млн рублей

Саратовский филиал компании «Ситиматик» продолжает работу по взысканию задолженности за услугу по обращению с ТКО.

Всего с начала 2025 года регоператор взыскал по более семи тысячам судебных приказов 31,2 млн рублей. Таким образом, средняя сумма долга составила 4,1 тыс. рублей без учета пени и госпошлины.

Региональный оператор всегда призывает граждан своевременно оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО и не дожидаться принудительного взыскания средств, поскольку в этом случае оплате подлежит не только сам долг, но и судебные расходы, которые зачастую превышают сумму основного долга.

Процедура списания средств по судебным приказам проходит через банк автоматически при поступлении денег на счет должника. В случае если процесс взыскания доходит до службы судебных приставов, то в счет погашения долга может быть арестовано движимое и недвижимое имущество, а также ограничен выезд за границу. При этом факт принудительного списания отображается в кредитной истории гражданина и может в дальнейшем повлиять на принятие решения о выдаче кредитов.

Напомним, что отслеживать актуальный баланс лицевого счета, где отражается сумма задолженности и пени, можно в личном кабинете https://citymatic64.aisgorod.ru/. Дополнительную информацию о возможности урегулирования задолженности можно получить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.