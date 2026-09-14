В Балаковском районе строится фельдшерско-акушерский пункт

В селе Пылковка Балаковского района строится фельдшерско-акушерский пункт.
На данный момент строители смонтировали ФаП, начали проводить внутреннюю отделку и разведение инженерных сетей.
Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке. В результате жители получат современный и удобный медицинский пункт.
Глава Балаковского района Сергей Барулин анонсировал благоустройство прилегающей территории.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
Фото: Администрация Балаковского муниципального района