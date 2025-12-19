В Саратове на проспекте 50 лет Октября проверят теплосети с помощью безопасного красителя

С 23 по 25 декабря специалисты проведут диагностику квартальных сетей, подключённых к котельной на проспекте 50 лет Октября.

Для выявления утечек и случаев несанкционированного использования в теплоноситель будет добавлен специальный маркер — краситель Уранин-А.

Это вещество абсолютно безопасно для здоровья людей и окружающей среды. Оно широко применяется в энергетике для диагностики систем, а также в пищевой промышленности, фармацевтике, медицине и других отраслях.

О предстоящих работах заранее уведомлены все управляющие компании домов, городские структуры.

При обнаружении на улицах или при появлении в кранах окрашенной воды просим жителей позвонить в Тепловую справочную службу по телефону: 8(8452) 24-57-36.