В Саратовской области функционируют пункты приема вторсырья. Жители Саратовской области могут внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Переход к экономике замкнутого цикла позволит снизить нагрузку на потребление природных ресурсов, обеспечит экологическую безопасность и устойчивость региона.

На данный момент в области работают следующие пункты приема вторсырья:

Экоцентр «Экологизатор» принимает более 30 видов вторсырья. Находится по адресу: Саратов, ул. Чернышевского, 90/4. Официальная группа организации где можно ознакомиться с правилами приема перерабатываемых отходов и пунктами приема одежды: https://clck.ru/3NPUvY .

В Энгельсе ООО «Экошина-Волга» бесплатно принимает на утилизацию автомобильные шины. Адрес: улица Промышленная, зд. 5Е, г. Энгельс. Контактный телефон: +7 (8453) 53-05-33.

«Вторматик» построенный в соответствии с современными технологиями экопункт осуществляет прием полезных фракций вторсырья (ПЭТ-бутылки, макулатура, канистры и флаконы из ПНД, ПВД-пленки, стекло, полипропилен) у людей за денежное вознаграждение, которые затем сортируются, подготавливаются и направляются на переработку — https://clck.ru/3NPUvZ .

Компания «СаратовВторСырье» (пленка, пакеты, перчатки, гофрокартон и упаковка) — https://clck.ru/3NPUva. Адрес: Дорожная ул., 13А, поселок Зоринский. Контактный телефон: +7 (8452) 68-04-09.

«Картон-Плюс» (гофротара). Адрес: Придорожный, Ленина 12, г. Саратов. Контактный телефон: +7 (8453) 773475.

«Термолюкс» (переработка полимеров). Адрес: 1-й пр. имени В.М. Азина, 2А (комната 26), г. Саратов. Контактный телефон: +7 (905) 388-26-88.

«Техноотходы» (отходы I-IV класса). Адрес: Шелковичная, зд. 11/15. Контактный телефон: +7 (927) 277-56-60.

«Пакмил» (картонная упаковка, макулатура и пластик). Адрес: ул. Вересковая, 1, г. Саратов; ул. Промышленная, 6А, г. Энгельс; ул. Безымянный проезд, 11, г. Балаково. Сайт — https://clck.ru/3NPUvd .

Пункты приема отходов I-II класса опасности Вы можете ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/3NPUve .

На публичной карте приемов отходов от населения Вы можете ознакомиться с пунктами приема батареек и ртутных ламп: https://clck.ru/38o3D4 .

Список пунктов приема металлолома, батареек, макулатуры, пластика, текстиля, стекла и прочего: https://clck.ru/3NPUvi .

—Тема раздельного сбора сейчас очень актуальна. Сортировка отходов является неотъемлемой частью современной системы обращения с отходами. Одним из показателей регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, является цифра по увеличению объемов обработки отходов и уменьшению их размещения на полигонах в два раза, — рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.