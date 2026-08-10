1 млн рублей получат 35 саратовских работников культуры за работу в сельских ДК

В Саратовской области продолжается приём заявок на программу «Земский работник культуры».

До 16 сентября 2026 года специалисты культурной сферы могут подать заявку на участие в программе, реализуемой в рамках нацпроекта «Семья». Инициатива направлена на привлечение кадров в учреждения культуры сельских территорий и малых городов.

Участники получат единовременную выплату в 1 миллион рублей, трудоустройство в домах культуры, библиотеках или школах искусств, а также возможности для профессионального роста.

В этом году региональная квота увеличена до 35 человек. На данный момент поступило 20 заявок из 14 районов. Среди претендентов — преподаватели хореографии и ИЗО, концертмейстеры, методисты.

В прошлом году 30 «земских культработников» уже приступили к работе. Благодаря им в учреждениях появились новые творческие коллективы, образовательные программы, а число участников кружков значительно выросло.

Ольга Сергеева