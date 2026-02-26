102 населенным пунктам Саратовской области грозит с марта затопление

Предстоящей весной паводок может затопить 102 населенных пункта Саратовской области.

Об этом 26 февраля сообщил глава управления региональной безопасности Юрий Юрин.

Власти готовятся к худшему сценарию: под угрозой 23 района, 14 тыс. домов и 34 км автодорог. Большая часть опасных зон — на правом берегу Волги, включая Саратов. Паводок ожидают с конца марта до середины апреля.

В Волгоградской области, напротив, рассчитывают, что обильные снегопады принесут большую воду в Волгу, Дон и ерики поймы.

Ольга Сергеева