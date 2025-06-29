11 марок вареников с кишечной палочкой продаются в Саратове

Роскачество выявило кишечную палочку в варениках 11 брендов, включая Ozon fresh, «ВкусВилл» и «Сытый папа», представленных в саратовских магазинах.

Из 20 проверенных марок ни одна не получила «знака качества». Продукты-нарушители доступны в сетях «Перекрёсток», «Магнит» и онлайн-маркетах Саратова. Местное управление Роспотребнадзора рекомендует проверять сроки годности и тщательно готовить продукт.

Лидер рейтинга («Агрокомплекс Выселковский», 4.63 балла) также имеет недостатки, но безопасен после варки.

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