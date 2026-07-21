110 лифтов МКД заменили в Саратовской области с начала 2026 года

Фонд капремонта принял работы в 105 домах Саратовской области.

С начала 2026 года в регионе обновлено 110 лифтов в многоквартирных домах. Всего специалисты приняли 185 видов строительно-монтажных работ в 105 объектах.

Как отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин, в рамках программы ведётся ремонт лифтов, фасадов, крыш и внутридомовых коммуникаций. На все работы установлена пятилетняя гарантия подрядчика.

Узнать, включён ли дом в программу капремонта, можно на официальном сайте Фонда.

Ольга Сергеева