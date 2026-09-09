1,2 тыс. обращений по Заводскому району: «Ситиматик» фиксирует нарушения подрядчика

Саратовский регоператор проводит постоянный анализ обращений граждан в контакт-центр и социальных сетях для выявления основных причин их возникновения.

С начала года максимальное количество обращений из Саратова зафиксировано из Заводского района – более 1,2 тыс. раз, где за вывоз отходов отвечает МКУ «Дорожник Заводского района».

Чаще всего на несоблюдение графика вывоза отходов жалуются жители домов по ул. Огородная, Парковая, Лесная, Маркина, Токмаковская, Шарковка, 3 и 4, Васильковская, Прессовая, 1-я Пионерская и др. Больше всего обращений поступило по площадкам на ул. Огородная, 172а и Огородная, 157 (во дворе). По всем фактам несвоевременного транспортирования ТКО или КГО специалисты регоператора оформляют акты, затем в рамках договора предъявляются штрафные санкции к мусоровывозящей компании.

Кроме того, по просп. Энтузиастов, 56/1, жители постоянно обращают внимание на отсутствие ограждения у бункера: из-за этого легкий мусор разлетается по округе. Также фиксируется складирование строительных и древесных отходов рядом с бункером, а часть жителей не всегда доносит мусор до емкостей.

На ул. Миллеровской, 18, регулярно поступают жалобы на недостаточную вместимость отсека для крупногабаритных отходов – малая глубина контейнера вынуждает оставлять крупногабаритные вещи рядом с площадкой, из-за чего территория выглядит захламленной.

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» принимают и прорабатывают каждое поступившее обращение. При необходимости даются пояснения о зонах ответственности и полномочиях в сфере обращения с ТКО. Для получения консультации жители региона могут обратиться в контакт‑центр по телефону: 8 (8452) 25‑64‑90.