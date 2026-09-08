Житель Энгельса незаконно подключился к газу, чтобы печь булки

Прокуратура Саратовской области сообщила, что 62-летний житель Энгельса предстанет перед судом за незаконное подключение к газовой трубе. По версии следствия, мужчина врезался в газопровод, чтобы отапливать нежилое помещение и печь там хлебобулочные изделия — в обход официального договора с газоснабжающей организацией.

Обвинительное заключение по делу утверждено: мужчине инкриминируют хищение природного газа по пп. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сумма причинённого ущерба превысила 459 тысяч рублей — эти деньги обвиняемый уже полностью вернул компании. Решение по делу теперь предстоит вынести Энгельсскому районному суду.